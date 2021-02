EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Chambly-Sochaux

Sortir de l'impasse. Sochaux, 10ème, sans succès depuis cinq rencontres, doit inverser la tendance ce vendredi à Chambly à l'occasion de la 24ème journée de Ligue 2. Sur la pelouse du stade Pierre Brisson de Beauvais où se déroule le match, le FCSM, 10ème, va tenter de faire bonne figure avec une équipe plus que remaniée. Gaëtan Weissbeck, Johan Martial sont forfaits, Adama Niane n'est pas non plus du voyage, et Christophé Diédhiou est suspendu. Les Picards, 16èmes, viennent de s'incliner lourdement à Châteauroux, la lanterne rouge (4-0) et auront donc à coeur de relever la tête face aux jaune et bleu.

Coup d'envoi à 20h.

Vivez la rencontre en direct et en intégralité dès 19h45 avec les commentaires sur place de Hervé Blanchard.