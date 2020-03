EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Clermont - Sochaux

Omar Daf et les joueurs du FC Sochaux-Montbéliard ont une dette à régler envers eux-mêmes et envers leurs supporteurs. Leur piètre prestation face à Rodez vendredi dernier appelle une réaction de leur part ce vendredi soir à Clermont-Ferrand.

Le FCSM, 12ème, plus mauvaise équipe de la phase retour, avec un seul succès sur ses 13 derniers matches, défie ce qui se fait de mieux en ce moment en Ligue 2. Le Clermont Foot, 5ème, n'a concédé qu'un unique revers en 4 mois (face au Paris FC à domicile il y a deux semaines). C'est l'équipe la plus redoutable du moment, avec l'ambition affichée et avouée de jouer les barrages d'accession en Ligue 1.

Avantage évident aux Auvergnats, mais Sochaux compte bien redorer son blason au pied des Volcans.

Exceptionnellement, le match n'est pas retransmis sur notre antenne en raison de la diffusion du concert des Enfoirés des Restos du Coeur dont France Bleu est partenaire. Nous vous proposons de suivre néanmoins les temps forts de la rencontre sur notre site internet à partir de 19h45.

Cliquez ici pour mettre à jour cet article

La rencontre en Direct