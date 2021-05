EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Clermont-Sochaux

Avant-dernière journée de la saison de Ligue 2 et ultime déplacement pour Sochaux ce samedi à Clermont. Le FCSM va-t-il empêcher les Auvergnats de monter en Ligue 1 ? Réponse à partir de 19h45 sur France Bleu Belfort Montbéliard.

Clermont en Ligue 1 dès ce samedi 8 mai 2021 ? C'est tout l'enjeu du duel face au FCSM à l'occasion de la 37ème journée de championnat. En cas de succès contre Sochaux, conjugué à un revers de Toulouse face à Caen, les Auvergnats seraient officiellement promus dans l'élite du football français pour la première fois de leur histoire. Le Clermont Foot, 2ème au classement, meilleure défense et avec le meilleur buteur (Mohamed Bayo et ses 20 réalisations), a donc la pression face aux Jaune et Bleu, 7èmes, mais prêts à jouer les trouble-fêtes.

Coup d'envoi à 20h

Vivez la rencontre dès 19h45 sur France Bleu Belfort Montbéliard