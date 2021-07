EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Dijon-Sochaux

Sochaux démarre sa saison ce lundi 26 juillet. Les Jaune et Bleu se déplacent à Dijon, au stade Gaston Gérard, pour la 1ère journée de Ligue 2. Une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard dès 20h30. Coup d'envoi à 20h45.

Ça démarre fort ! Le FCSM entame sa saison de Ligue 2 par un déplacement périlleux, chez l'un des favoris à la remontée : Dijon. Une reprise qui se fait, enfin, avec du public.

Les Jaune et Bleu ne pourront pas compter sur Yann Kitala, pas encore remis de sa grave blessure contractée il y a près d'un an, ni Steve Ambri, lui aussi blessé. Le jeune Malcolm Viltard est touché par le Covid-19. Hormis ces trois là, tous les professionnels sont dans le groupe de 19 joueurs choisi par Omar Daf. Les cinq recrues estivales (Henry, Aaneba, Do Couto, Maurico et Kalulu) devraient jouer officiellement sous leurs nouvelles couleurs ce lundi au stade Gaston Gérard.

Dijon sans Le Bihan et Congré

En face, les bourguignons sont diminués, plusieurs de leurs nouveaux joueurs sont blessés. C'est le cas du deuxième meilleur buteur de la saison dernière Le Bihan, mais aussi de l'ancien défenseur de Montpellier, Congré. Marié, Panzo, Arli ou encore Célina ne participeront pas à la rencontre non plus.

Après une saison cohérente et plutôt réussie, ponctuée par une septième place (meilleur classement du FCSM depuis sa relégation en 2014), qu'attendre de Sochaux cette année ? Selon Omar Daf, l'entraineur, il est encore trop tôt pour le dire : "Il faut être réaliste et logique, aujourd'hui on aborde ce championnat avec beaucoup d'humilité et de confiance, le groupe travaille dur, avec beaucoup de détermination, on a fait une bonne prépa. Mais on parlera d'ambitions quand l'équipe sera au complet, aujourd'hui ce n'est pas le cas."

En match amical, début juillet, _l_es Sochaliens s'étaient imposés 2-1 à Besançon face au DFCO, grâce à Virginius et Kalulu.

Vivez la rencontre en direct et en intégralité dès 20h30 sur France Bleu Belfort Montbéliard, avec les commentaires sur place de Thomas Vichard.