EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Dunkerque-Sochaux

Sochaux ne doit pas chômer ce soir à Dunkerque. En ce 1er mai, les footballeurs du FCSM sont au travail avec ce déplacement dans le Nord pour la 36ème journée de Ligue 2. Et ça va être compliqué contre les Dunkerquois, 17èmes et en pleine lutte pour leur survie. Mais les Jaune et bleu, 7èmes, sont la meilleure équipe en déplacement. Et la victoire contre Caen la semaine passée lui laisse encore un petit espoir d'arracher la 5ème place, synonyme de barrages pour la Ligue 1. Il faut déjà battre Dunkerque et compter sur des défaites du Paris FC et Auxerre.

Coup d'envoi à 20h

Vivez la rencontre à partir de 19h45 en direct sur France Bleu Belfort Montbéliard