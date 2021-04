EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Grenoble-Sochaux

Il reste 15 points à prendre. Cinq rencontres pour "terminer le plus haut possible", selon Younès Kaabouni, le milieu de terrain du FCSM. Et ça commence ce mardi avec un déplacement périlleux en Isère, sur la pelouse de Grenoble, quatrième et toujours en lutte pour terminer sur le podium. L'enjeu est aussi (surtout ?) d'effacer ces trois derniers matchs décevants de la part des Jaune et Bleu, en particulier celui de samedi dernier, contre Pau au stade Bonal, 1-1.

Meilleure équipe à l'extérieur contre un Grenoble invaincu à domicile

Une belle opposition se profile au stade des Alpes, entre une équipe qui n'a jamais perdu cette saison à domicile, le GF38 et la meilleure formation en déplacement, Sochaux. Les Isérois seront privés de deux joueurs importants, leur vice-capitaine Jérôme Mombris et leur attaquant auteur de quatre buts cette saison, Mamadou Diallo. Le FCSM peut compter sur les retours dans le groupe du meilleur buteur jaune et bleu et capitaine, Gaëtan Weissbeck et du défenseur Abdallah Ndour, tous deux suspendus contre Pau.

Au match aller, Grenoblois et Sochaliens s'étaient quittés sur un match nul 1-1 au stade Bonal.

Vivez la rencontre en direct et en intégralité dès 19h45 avec les commentaires depuis le stade des Alpes de Thomas Vichard.