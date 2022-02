EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Grenoble-Sochaux

Le FCSM doit reprendre son ascension vers les sommets de la Ligue 2. Après deux matchs nuls contre des mal classés, à Dunkerque et face à Amiens à Bonal, Sochaux a chuté du podium (4ème) et doit donc renouer avec le succès ce samedi en Isère pour rester accroché au trio de tête, Toulouse, Paris FC et Ajaccio. Ce déplacement à Grenoble, 18ème, ne s'annonce pas si aisé mais l'équipe d'Omar Daf, qui récupère Kitala et Mauricio de retour de suspension, se doit de faire le plein de points pour aborder le choc contre Ajaccio samedi prochain à Bonal avec, aussi, le plein de confiance.

GF38 - FCSM, coup d'envoi à 19h ce samedi.

Rendez-vous dès 18h45 sur France Bleu Belfort Montbéliard avec les commentaires en direct et en intégralité de Hervé Blanchard depuis le stade des Alpes de Grenoble.