EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Guingamp-Sochaux

Sochaux en conquérant à Guingamp. Le FCSM ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. 3èmes de Ligue 2, les Jaune et Bleu veulent rester sur le podium ce mardi soir en Bretagne à l'occasion de la 9ème journée de championnat. Avec un déplacement jamais évident. Les Guingampais ne sont certes que 13èmes et n'ont pas encore gagné chez eux. Il n'empêche, Sochaux fait partie des équipes à battre. Encore plus depuis sa superbe victoire samedi à Bonal contre le Paris FC 2 à 0.

Omar Daf et ses joueurs s'attendent à un match difficile dans les Côtes d'Armor où le coach sochalien est privé de Valentin Henry et Younès Kaabouni, blessés. Mais c'est le grand retour de Yann Kitala, plus d'un an après la grave blessure de l'attaquant sochalien contre Auxerre.

Match à 20h ce mardi soir, à vivre en direct et en intégralité dès 19h45 sur FBBM avec Hervé Blanchard au micro depuis le stade du Roudourou.