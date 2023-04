EN DIRECT / Ligue 2 : vivez le match Laval-Sochaux

Le FCSM n'a plus le choix. En perdant contre Pau à Bonal , les Jaune et Bleu ont sérieusement hypothéqué leurs chances de montée en Ligue 1. A sept matchs de la fin du championnat, et avec quatre points de retard sur le 2ème, Bordeaux, les hommes d'Olivier Guégan sont obligés de réaliser un sans-faute pour espérer décrocher l'accession. Ce parcours irréprochable passe par Laval, 17ème et sur une série de 7 défaites d'affilée, ce samedi, à l'occasion de la 32ème journée de Ligue 2.

Coup d'envoi à 19h.

Vivez la rencontre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort-Montbéliard avec les commentaires de Hervé Blanchard depuis le stade Francis Le Basser.

