EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Le Havre-Sochaux

Superbe affiche et gros défi ce mardi soir au stade Océane pour le FCSM qui affronte le leader de la Ligue 2 à l'occasion de la 18ème journée de championnat et pour les Jaune et Bleu, 3èmes, un sacré duel à ne pas rater cette fois.

A Bordeaux, juste avant la fin de l'année, les hommes d'Olivier Guégan s'étaient inclinés avec beaucoup de regrets (2-1).

Cette fois, face au leader normand, un leader incontesté et incontestable pour le moment, le défi est de taille.

Coup d'envoi à 20h45

Vivez le match Le Havre-Sochaux en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard dès 20h30 ce mardi avec les commentaires de Hervé Blanchard depuis le stade Océane (coup d'envoi à 20h45).

