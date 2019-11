EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Lens-Sochaux

C'est la suite de la 15ème journée de Ligue 2 ce samedi 23 novembre 2019. Le FC Sochaux-Montbéliard défie Lens dans son stade Félix Bollaert. Coup d'envoi à 15h. La rencontre est à vivre en direct et en intégralité dès 14h45 sur France Bleu Belfort-Montbéliard.

Sochaux, France

C'est dans la fureur du stade Bollaert que le FC Sochaux-Montbéliard affronte le RC Lens, ce samedi à 15h, à l'occasion de la 15ème journée de Ligue 2. Le FCSM, 5ème, défie l'un des grands favoris à la montée en Ligue 1.

Invaincus depuis 3 rencontres en déplacement, les jaune et bleu, comptent sur leur défense, la meilleure du championnat, pour tenir tête aux Sang et Or, qui sont eux sur une série de 9 matches sans défaite en Ligue 2.

Pour ce déplacement dans l'Artois, Omar Daf a emmené un groupe de 20 joueurs dans lequel figurent Abdoulaye Sané, Fabien Ouréga et Melvin Sitti. Seront-ils sur la feuille de match ?

Le coup d'envoi est à 15h ce samedi.

RENDEZ-VOUS A 14H45 POUR VIVRE LA RENCONTRE EN DIRECT ET EN INTEGRALITE SUR FRANCE BLEU BELFORT-MONTBELIARD