EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Nancy-FCSM sur France Bleu Belfort Montbéliard

Le FCSM se déplace chez son voisin nancéien ce samedi pour la 14e journée de Ligue 2. Les Sochaliens, en forme, affrontent une ASNL dernière du classement. Un choc de l'Est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard.

On vient, on gagne, et on s'en va ? C'est ce qui trotte dans les têtes sochaliennes pour ce court déplacement à Nancy. Le FCSM, 2e de Ligue 2, compte bien profiter du début de saison cauchemardesque des Lorrains, derniers. Mais l'entraîneur des Jaune et Bleu Omar Daf a prévenu : il faut se méfier, et garder la tête froide.

Les supporters sochaliens attendent cette rencontre avec impatience. Une partie d'entre eux est d'ailleurs frustrée : un arrêté préfectoral leur interdit de porter les couleurs du club dans le Stade Marcel-Picot s'ils ne se trouvent pas dans le parcage visiteurs. Seuls les supporters faisant le trajet en bus, encadré par le club, sont autorisés.

Sportivement, Sochaux a l'occasion de poursuivre sa très bonne dynamique : aucune défaite en six matchs. Le FCSM peut également s'installer en tête de la Ligue 2, s'il l'emporte contre Nancy, et que Toulouse est accroché par Guingamp (15h).

Le groupe du FCSM

Une nouvelle fois, le milieu de terrain Joseph Lopy ne figure pas dans le groupe. Il a repris l'entraînement, mais reste trop juste. Florentin Pogba, qui a quitté l'entraînement cette semaine, est bel et bien du voyage : il se testera une dernière fois à l'échauffement.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'avant-match débute à 18h45 sur France Bleu Belfort Montbéliard, pour un coup d'envoi à 19h, avec les commentaires de Xavier Ponroy au stade Marcel-Picot.