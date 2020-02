EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Nancy-Sochaux

Le FC Sochaux-Montbéliard se déplace à Nancy ce mardi pour le compte de la 23ème journée de Ligue 2. Vivez le match en direct et en intégralité dès 20h45 sur France Bleu Belfort-Montbéliard. Coup d'envoi 21h05

Sochaux, France

Sochaux veut refaire surface. Après son naufrage samedi à Bonal contre Lorient (défaite 4-0), les jaune et bleu n'ont pas, de toutes façons, pas d'autre choix ce soir à Nancy pour le compte de la 23ème journée de Ligue 2. Un déplacement toujours délicat chez le voisin lorrain où le FCSM n'a plus gagné depuis 2011, et c'était en Ligue 1 à l'époque.

En plus, l'ASNL, 9ème au classement, est la seule équipe à ne pas voir perdu à domicile. Pas simple donc pour des Sochaliens, 11èmes, en plein doute avec 3 mois sans victoire, soit 8 matches d'affilée sans gagner. Réaction espérée et même exigée même pour les hommes d'Omar Daf.

Nancy-Sochaux, c'est à 21h05, à vivre en direct et en intégralité dès 20h45 sur FBBM