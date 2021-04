EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Nancy-Sochaux

Battu par le Paris FC à Bonal, le FCSM semble irrémédiablement décrocher dans la course à la 5ème place. Mais une victoire ce samedi à Nancy pourrait redonner une petite lueur d'espoir. Rendez-vous dès 19h45 sur France Bleu Belfort Montbéliard.

Sochaux n'a pas dit son dernier mot. "Mathématiquement, la 5ème place est encore jouable" clame même Maxence Prévot. Après leur échec face au Paris FC, le gardien de but du FCSM et ses coéquipiers jaune et bleu entendent vite réagir ce samedi sur la pelouse de l'AS Nancy-Lorraine à l'occasion de la 32ème journée de Ligue 2.

Dix ans sans victoire en championnat à Picot

Sochaux, 7ème, compte surtout ne pas laisser Nancy, 8ème, revenir sur ses talons (6 points d'écart). Les hommes d'Omar Daf restent sur un succès à Marcel Picot en janvier en coupe de France, mais n'ont plus raflé la mise en championnat depuis 2011 (victoire 2-1 en Ligue 1). Fin de la "mauvaise" série ?

Vivez le match en direct et en intégralité dès 19h45 avec Hervé Blanchard au micro.