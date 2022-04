EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Nîmes-Sochaux

Sochaux se déplace à Nîmes pour la 33e journée de Ligue 2, ce samedi. Le FCSM doit maintenir le rythme pour rester le mieux place possible pour la montée. Les Sochaliens restent sur trois victoires de rang, mais seront privés de Weissbeck et Aaneba.

Gare aux Crocos : le FCSM (5e) joue à Nîmes (13e) ce samedi, et pour tenter d'ailleurs chercher la meilleure place possible dans le Top 5, les Sochaliens doivent enchaîner. Forts de leurs trois succès d'affilée (contre Rodez, Quevilly et Nancy), les Jaune et Bleu sont en confiance.

Mais l'entraîneur Omar Daf sera privé de deux joueurs cadres. Le défenseur Ismaïl Aaneba et le milieu de terrain (et capitaine) Gaëtan Weissbeck ne sont pas du voyage, en raison de blessures. Deux coups durs que les Sochaliens devront surmonter ce samedi au Stade des Costières.

Face à eux, des Nîmois à la recherche des quelques points manquants pour sécuriser le maintien. Les Gardois sont en revanche sur une série compliquée de trois défaites et un nul sur leur quatre dernier matchs, avec un seul but marqué.Mais à l'aller, Nîmes, déjà en panne de confiance et de résultats, avait fait le braquage parfait à Bonal (0-1), en l'emportant dans une rencontre largement dominée par Sochaux.

Suivez la rencontre en direct sur France Bleu Belfort Montbéliard, avec l'avant-match dès 18h45, puis le coup d'envoi à 19H. Commentaires de Xavier Ponroy.