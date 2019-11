EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Niort-Sochaux

C'est la suite de la 13ème journée de Ligue 2 ce samedi 2 novembre 2019. Le FC Sochaux-Montbéliard défie Niort dans son stade René Gaillard. Coup d'envoi à 15h. La rencontre est à vivre en direct et en intégralité dès 14h45 sur France Bleu Belfort-Montbéliard.

Vivez le match Niort-Sochaux en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard

Sochaux, France

Le FCSM ne veut pas gamberger trop longtemps. Pour effacer et oublier au plus vite leur premier revers à Bonal de la saison face à Ajaccio (2-0) de vendredi dernier, les jaune et bleu comptent relever la tête dès ce samedi après-midi à Niort pour la 13ème journée de Ligue 2.

Le coup d'envoi est à 15h ce samedi.

RENDEZ-VOUS A 14H45 POUR VIVRE LA RENCONTRE EN DIRECT ET EN INTEGRALITE SUR FRANCE BLEU BELFORT-MONTBELIARD