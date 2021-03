EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Niort-Sochaux

C'est la 28ème journée de Ligue 2 ce mardi et le FCSM se déplace à Niort. Les Sochaliens, 7èmes, vont tenter de se relancer après leur match nul contre Guingamp. La rencontre est à vivre en direct sur France Bleu Belfort Montbéliard dès 19h45 (coup d'envoi 20h).

Sochaux n'a pas le temps de ruminer son mauvais match à Bonal samedi dernier contre Guingamp (0-0). Et c'est une bonne chose ! Le FCSM, toujours 7ème, compte rattraper les points perdus dès ce mardi à Niort à l'occasion de la 28ème journée de Ligue 2.

Les jaune et bleu ont également l'intention d'effacer leur échec du match aller (3-4) et ainsi poursuivre leur chasse aux équipes du TOP 5.

Niort, 11ème, vient de gratter un point à Grenoble mais n'a raflé qu'un seul succès sur ses 12 derniers matches (contre Pau (2-1) lors de son dernier match à domicile).

Coup d'envoi 20h.

Vivez le match sur France Bleu Belfort Montbéliard avec les commentaires de Hervé Blanchard dès 19h45.