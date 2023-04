EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Niort-Sochaux

Sursaut attendu et exigé même pour Sochaux ce samedi 8 avril à l'occasion de la 30ème journée de Ligue 2. Le FCSM, 4ème, se rend sur le terrain de Niort, lanterne rouge. Les Jaune et Bleu doivent absolument rebondir après leur échec à Bastia. A 9 journées de la fin du championnat, tout nouveau faux pas compromettrait encore un peu plus les chances de montée des hommes d'Olivier Guégan.

Coup d'envoi à 19h.

Vivez le match en direct et en intégralité dès 18h45 sur France Bleu Belfort Montbéliard avec les commentaires d'Alexandre Lepère depuis le stade René Gaillard.

