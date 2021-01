EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Rodez-Sochaux

C'est la 22ème journée de Ligue 2 ce samedi 30 janvier 2021. Le FCSM défie Rodez sur sa pelouse de Pierre Lignon à partir de 19h. Le match est à vivre en direct et en intégralité dès 18h45 sur France Bleu Belfort Montbéliard.

Tourner la page. Sochaux veut finir une semaine pertubée en coulisses par une performance à Rodez ce samedi. Le FCSM, 8ème, est privé de Lopy, suspendu, et de Pogba, blessé. Les jaune et bleu restent sur trois rencontres sans succès au contraire des Ruthénois, 16èmes, invaincus depuis 7 matches et récents vainqueurs à Caen.

Coup d'envoi à 19h.

