EN DIRECT / Ligue 2 : vivez le match Rodez-Sochaux

Et un, et deux, ... et trois victoires de suite ? C'est l'objectif du FCSM en déplacement ce vendredi à Rodez à 20h45 à l'occasion de la 22ème journée de Ligue 2.

Dans l'Aveyron, les Jaune et Bleu comptent défendre leur 2ème place en concluant la semaine par un 3ème succès d'affilée. Les Ruthénois, 18èmes et relégables, présentent le pire bilan du championnat à domicile avec un seul succès (Dijon le 30 décembre) mais viennent d'accrocher Metz sur sa pelouse (1-1).

Coup d'envoi à 20h45

Vivez la rencontre en direct et en intégralité dès 20h30 sur France Bleu Belfort-Montbéliard avec Hervé Blanchard au micro depuis le stade Paul Lignon.

