EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Saint Etienne-Sochaux

Sochaux joue gros, très gros même ce samedi après-midi avec un déplacement plus que périlleux pour les Jaune et Bleu qui défient l'AS Saint-Etienne dans son mythique stade de Geoffroy-Guichard. C'est l'affiche de la 20ème journée de Ligue 2 et début de la phase retour du championnat.

Dans le fameux "Chaudron", plus de droit à l'erreur pour les Jaune et Bleu, 4èmes mais en chute libre avec 3 défaites d'affilée dont la dernière plutôt honteuse contre Caen à Bonal (défaite 2-1). L'heure est au rachat pour les Sochaliens. Seulement, les Verts sont en train de reprendre des couleurs, 18èmes et relégables, ils restent sur 2 succès.

Coup d'envoi à 15h

Vivez le match Saint Etienne-Sochaux en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard dès 14h45 ce samedi avec les commentaires de Hervé Blanchard depuis le stade Geoffroy-Guichard (coup d'envoi à 15h).

