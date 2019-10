EN DIRECT / Ligue 2 : vivez le match Sochaux-AC Ajaccio

C'est la 12ème journée de Ligue 2 ce vendredi 25 octobre 2019. Le FC Sochaux-Montbéliard accueille l'AC Ajaccio au stade Bonal. La rencontre est à vivre en direct et en intégralité dès 19h45 sur France Bleu Belfort-Montbéliard.

Sochaux, France

Poursuivre son invincibilité le plus longtemps possible. Le FCSM ne connaît plus la défaite depuis cinq journées. Après son nul 0/0 contre Chambly vendredi dernier, les footballeurs sochaliens retrouvent le stade Bonal ce vendredi 25 octobre. Troisièmes au classement, ils affrontent l'AC Ajaccio 5e à égalité de points pour la 12e journée de Ligue 2. Le FCSM possède la meilleure défense du championnat avec cinq buts encaissés.

Sochaux avec Teikeu et Kaabouni

Pour ce duel de haut de tableau, le FCSM enregistre les retours de Younès Kaabouni et Adolphe Teikeu. Le milieu de terrain était suspendu contre Chambly, le défenseur camerounais lui était blessé.

SOCHAUX-AC AJACCIO, C'EST A VIVRE EN DIRECT ET EN INTEGRALITE SUR FRANCE BLEU BELFORT-MONTBELIARD

RDV dès 19h45