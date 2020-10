EN DIRECT / Ligue 2 : vivez le match Sochaux-Amiens

C'est la fin de la 8ème journée de Ligue 2 ce lundi 26 octobre 2020. Le FCSM accueille Amiens à 20h45 pour clore c chapitre et espérer grimper sur la 2ème place du podium. La rencontre est à vivre en direct et en intégralité dès 20h30 sur France Bleu Belfort Montbéliard.