EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Sochaux-Caen

C'est la 21ème journée de Ligue 2 ce samedi et le FCSM accueille le Stade Malherbe de Caen. Pour Sochaux, c'est l'occasion de conforter sa place dans le TOP 5. Vivez la rencontre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard.

Sochaux ne doit pas laisser sa chance ce samedi contre Caen au stade Bonal. Pour cette 21ème journée de Ligue 2, le FCSM compte prendre le meilleur sur des Caennais, 15èmes, et décimés par de nombreuses absences. Les Jaune et Bleu ont l'occasion de bonifier leur succès ramené du Havre et d'assoir leur place dans le TOP 5.

Coup d'envoi à 19h

Vivez la rencontre en direct et en intégralité dès 18h45 sur France Bleu Belfort Montbéliard avec les commentaires de Hervé Blanchard.