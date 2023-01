EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Sochaux-Caen

Place a

Place au jeu, place au football. Plus d'une semaine après le report très controversé du match entre Sochaux et Caen, la rencontre a lieu finalement ce vendredi soir à 18h30 au stade Bonal. Dernier match de la phase aller de Ligue 2. Après deux défaites au Havre et Bordeaux, les Jaune et Bleu, 4èmes, sont presque obligés de l'emporter face aux Normands, 9èmes. En cas de victoire, Sochaux serait même 2ème à mi-saison.

Coup d'envoi à 18h30

Sochaux-Caen, match en retard de la 19ème journée de Ligue 2, c'est à 18h30 ce vendredi soir et c'est à vivre en direct et en intégralité dès 18h15 sur France Bleu Belfort-Montbéliard avec Hervé Blanchard aux commentaires.

