EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Sochaux-Châteauroux

Le FCSM, 7ème, et Châteauroux, 20ème et dernier, s'affrontent ce samedi au stade Bonal à l'occasion de la 29ème journée de Ligue 2. Les deux formations suivent des courbes diamétralement opposées avec 4 succès et un match nul pour les Francs-Comtois contre 4 défaites et un partage des points pour la Berrichonne.

Face au dernier de la classe, coaché pour la 1ère fois par son nouvel entraîneur, Marco Simone, Sochaux n'a pas le droit à l'erreur pour rester au contact du 5ème, le Paris FC.

Coup d'envoi 20h.

Vivez le match en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard avec les commentaires depuis le stade Bonal de Hervé Blanchard et Matheus Vivian