EN DIRECT / Ligue 2 : vivez le match Sochaux-Dijon

Sochaux reçoit Dijon ce lundi à 20h45 au stade Bonal en match de clôture de la 33ème journée de Ligue 2 de football. Le FCSM, 5ème, n'a quasiment plus aucune chance de revenir dans la course à la montée en Ligue 1 après deux défaites fatales contre Pau et à Laval.

ⓘ Publicité

Face aux Dijonnais, 18èmes et relégables, les Jaune et Bleu ont pour mission de remporter le derby régional pour consoler un minimum leurs supporters en colère.

Coup d'envoi à 20h45

Vivez le match Sochaux-Dijon (coup d'envoi à 20h45) en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard dès 20h30 avec les commentaires de Hervé Blanchard et Stéphane Crucet.

loading

loading

loading