EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Sochaux-Dunkerque

Sochaux accueille Dunkerque ce samedi 19h à Bonal et en direct sur France Bleu Belfort Montbéliard. Les Sochaliens veulent fêter le retour des supporteurs par un succès. Ils visent une troisième victoire en quatre journées afin de rester accroché au wagon de tête.

Ca y est, l'heure des retrouvailles a sonné. Ce samedi à 19h, un match de football va à nouveau se dérouler en public. Le stade Bonal sonnait le creux depuis presque dix mois à cause de la crise du Covid. Le huis clos est désormais levé et les supporteurs n'attendent qu'une chose en retrouvant leur équipe : la victoire et des buts

La passe de trois ?

Le FCSM 6e après deux succès en trois journées accueille Dunkerque le 16e qui lui n'a pas encore levé les bras depuis le début de saison. Les Sochaliens sont surmotivés à l'idée de retrouver leur public qui devrait les aider à poursuivre la belle dynamique. Les Jaune et Bleu vont aussi évoluer sur une nouvelle pelouse hybride.

Coup d'envoi de Sochaux-Dunkerque à 19h

Vivez la rencontre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard à partir de 18h45.