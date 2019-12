EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Sochaux-Grenoble

C'est la 18ème journée de Ligue 2 ce vendredi 13 novembre 2019. Le FC Sochaux-Montbéliard accueille Grenoble au stade Bonal. Coup d'envoi à 20h. La rencontre est à vivre en direct et en intégralité dès 19h45 sur France Bleu Belfort-Montbéliard.

Sochaux, France

Cette fois, les joueurs du FC Sochaux-Montbéliard et du Grenoble Foot 38, ne se sentiront pas seuls. Le stade Bonal ne sonnera pas le creux comme lors du huis-clos du 17 mai dernier où le FCSM avait sauvé sa peau sportivement en Ligue 2. Ce vendredi soir, Sochaliens et Grenoblois se retrouvent pour la 18ème journée de Ligue 2.

Les jaune et bleu, 6èmes, veulent en finir avec une série de 4 matches sans victoire, et offrir un succès à leurs supporteurs pour l'ultime sortie de l'année à domicile. Pas une mince affaire face à des Isérois, 11èmes, abonnés aux matches nuls (10 en 17 journées) et qui n'ont perdu que 3 fois cette saison.

Le coup d'envoi est à 20h.

