EN DIRECT / Ligue 2 : vivez le match Sochaux-Grenoble

Dernier match de l'année au stade Bonal ce vendredi pour Sochaux. Le FCSM accueille Grenoble à 20h, toujours à huis clos. Les jaune et bleu, 10èmes, sont invaincus depuis 4 rencontres mais restent sur 3 résultats nuls dont le dernier plus que décevant mardi à Pau. Les Isérois, 2èmes, ont eux le vent en poupe et n'ont plus perdu depuis 8 matches.

Coup d'envoi à 20h

Rendez-vous dès 19h45 dans l'avant-match avec les commentaires de Hervé Blanchard.