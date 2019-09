EN DIRECT / Ligue 2 : Vivez le match Sochaux-Guingamp

Sochaux reçoit l'En Avant Guingamp ce vendredi soir à 20h au stade Bonal. C'est la 8ème journée de Ligue 2. Le FCSM, invaincu à domicile, doit être d'attaque pour venir à bout des Bretons. C'est à vivre en direct et en intégralité dès 19h45 sur France Bleu Belfort-Montbéliard.

Sochaux, France

Sochaux doit être d'attaque ! En panne d'efficacité offensive, le FCSM se doit de retrouver le chemin des filets ce vendredi 20 septembre 2019 face à l'En Avant Guingamp pour le compte de la 8ème journée de Ligue 2.

Les jaune et bleu sont 12èmes au classement, juste devant les Bretons grâce à une meilleure différence de buts (+1 et -1). Sochaux n'a jamais perdu à Bonal contre Guingamp. Le dernier affrontement remonte à 2014 en Ligue 1, conclu par une victoire sochalienne grâce à un but de Stoppila Sunzu.

Pour ce match, Omar Daf a convoqué un groupe de 20 joueurs dont Jason Pendant et Ousseynou Thioune de retour de suspension. Fabien Ourega en fait également partie. En revanche, le dernier arrivé, Sofiane Diop, n'est pas retenu.

Sochaux-Guingamp, c'est à vivre en direct et en intégralité dès 19h45 sur France Bleu Belfort-Montbéliard