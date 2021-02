EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Sochaux-Guingamp

Sochaux est en forme et doit le rester. 7ème de la Ligue 2 grâce à trois victoires consécutives, le FCSM pointe malgré tout à six points d'Auxerre, le 5ème du championnat. Preuve que les prétendants à la montée mènent un train d'enfer que les jaune et bleu sont obligés de suivre s'ils aspirent à décrocher une place de barragistes en fin de saison.

Pour garder cet objectif en tête, l'équipe d'Omar Daf, de retour sur le banc après avoir manqué le déplacement à Amiens en raison d'une contamination au COVID, doit prendre le meilleur sur une formation de Guingamp, 17ème, et qui débarque à Bonal pour ramener au minimum ce qu'elle collectionne depuis le début de saison : le point du match nul que les Bretons ont décroché à 13 reprises déjà dans ce championnat (un match sur deux, un record !). Autant dire que les Sochaliens vont devoir évoluer à leur meilleur niveau, celui qu'ils affichent depuis plusieurs rencontres, pour espérer signer un quatre à la suite !

Vivez le match en direct et en intégralité dès 18h45 sur France Bleu Belfort Montbéliard (coup d'envoi 19h)