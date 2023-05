EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Sochaux-Guingamp

Plus rien à perdre, pas grand-chose à gagner non plus ! Si ce n'est quand même un minimum d'honneur pour Sochaux, à qui il est demandé de mettre un terme à quatre revers de rang, ce samedi, à 19h, à Bonal, contre Guingamp pour le compte de la 35ème journée de Ligue 2.

Vivez le match en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort-Montbéliard dès 18h45 avec les commentaires de Hervé Blanchard.

