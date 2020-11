EN DIRECT / Ligue 2 : vivez le match Sochaux-Le Havre

C'est la 12ème journée de Ligue 2 ce samedi 28 novembre 2020. Sochaux accueille Le Havre à 19h au stade Bonal. La rencontre est à vivre en direct et en intégralité dès 18h45 sur France Bleu Belfort-Montbéliard.

Pression maximale, tension extrême. Sochaux et son entraîneur Omar Daf jouent gros ce samedi soir à Bonal face au Havre à l'occasion de la 12ème journée de Ligue 2. Faux pas interdit pour les jaune et bleu, 12èmes du classement, et en chute libre après le fiasco samedi dernier à Châteauroux, cette défaite 2-1 dans le temps additionnel.

Le Havre, 10ème, et qui reste sur 2 défaites vient aussi pour se relancer dans le Doubs. Malheur au perdant !

Coup d'envoi 19h

On se retrouve dès 18h45 dans l'avant-match avec Hervé Blanchard et Matheus Vivian, notre consultant, au micro.