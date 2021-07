EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Sochaux-Le Havre

Après son succès à Dijon lundi, le FCSM retrouve le stade Gaston Gérard ce samedi 31 juillet pour la deuxième journée de Ligue 2. Les Jaune et Bleu sont opposés au Havre. Une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard.

Sochaux va-t-il remettre ça à Dijon ? Après leur belle victoire en Côte d'Or lundi (3-1), les Jaune et Bleu sont de retour au stade Gaston Gérard ce samedi 31 juillet. Ils y accueillent les Normands du Havre pour la deuxième journée de Ligue 2.

Un match à domicile pour Sochaux loin de Bonal, parce que la nouvelle pelouse hybride n'est pas encore prête. "Ce n'est pas chez nous, on se déplace, on met tous les atouts de notre coté pour se mettre dans les meilleures conditions et faire un bon match, prendre des points. Mais sur ce début de saison, ce n'est pas l'idéal parce qu'on fait trois matchs à l'extérieur", fait remarquer Omar Daf, l'entraîneur sochalien.

Si le FCSM s'est imposé pour sa reprise, le HAC a concédé le match nul à domicile face à Guingamp (0-0), samedi dernier.

Coup d'envoi de Sochaux-Le Havre à 19h.

La rencontre est à vivre sur France Bleu Belfort Montbéliard à partir de 18h45.