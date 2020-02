EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Sochaux-Le Mans

Sochaux, France

La 10ème tentative sera-t-elle la bonne ? Sochaux, sans victoire depuis 9 matches de championnat, espère casser cette spirale négative ce vendredi soir à l'occasion de la venue du Mans au stade Bonal pour le compte de la 24ème journée de Ligue 2.

les jaune et bleu, 11èmes, restent sur un match nul encourageant à Nancy (1-1), et comptent bien bonifier ce résultat par un succès face aux Sarthois, 17èmes, premiers non relégables. Le Mans qui, comme le FCSM, n'a pas gagné en 2020. Plus mauvaise défense du championnat, l'équipe mancelle, sait en revanche marquer (8ème attaque), contrairement aux Sochaliens, toujours inefficaces sur le plan offensif.

Déclic pour Sochaux, ou nouvelle désillusion ? Réponse à partir de 19h45 sur France Bleu Belfort-Montbéliard