EN DIRECT / Ligue 2 : vivez le match Sochaux-Metz

Se quitter bons amis .. quand même ! Le FCSM reçoit le FC Metz ce vendredi à l'occasion de la 37ème et avant-dernière journée de Ligue 2. Il s'agit de l'ultime rencontre de la saison à domicile des Jaune et Bleu qui vont tenter d'enrayer la terrible série de six défaites consécutives, dont trois à Bonal. Sochaux a une 6ème place à défendre, et un rôle d'arbitre à jouer face aux Lorrains, 3èmes, et obligés quasiment de l'emporter pour encore pouvoir décrocher une place en Ligue 1.

Coup d'envoi à 20h45

Vivez la rencontre en direct et en intégralité dès 20h30 sur France Bleu Belfort Montbéliard avec les commentaires de Hervé Blanchard depuis le stade Bonal.

