EN DIRECT / Ligue 2 : vivez le match Sochaux-Nancy

C'est la 14ème journée de Ligue 2 ce samedi 5 décembre 2020. Sochaux accueille Nancy à 19h au stade Bonal. La rencontre est à vivre en direct et en intégralité dès 18h45 sur France Bleu Belfort-Montbéliard.

Sochaux ne veut pas, et ne doit pas, décevoir ses supporteurs à l'occasion de la 14ème journée de Ligue 2. Le FCSM reçoit l'AS Nancy-Lorraine dans un stade Bonal toujours à huis clos. Le derby du Grand Est constitue toujours un moment très attendu des fans des deux équipes. Les jaune et bleu, 9èmes, comptent bien offrir un succès à leurs fidèles pour continuer de remonter au classement. Mais la partie s'annonce rude, les Lorrains, 18èmes et relégables, entendent bien jouer les trouble-fêtes à Bonal pour mettre un terme à 4 défaites de rang.

Coup d'envoi 19h

On se retrouve dès 18h45 dans l'avant-match avec Hervé Blanchard et Matheus Vivian, notre consultant, au micro.