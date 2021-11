EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Sochaux-Nîmes

Jamais deux sans trois. Sochaux ne veut surtout pas que l'expression consacrée soit respectée ce samedi après-midi à Bonal avec la réception du Nîmes Olympique pour le compte de la 15ème journée de Ligue 2. Le FCSM, 2ème, n'a aucune envie d'enchaîner un 3ème match nul d'affilée et comptent bien regoûter à la victoire contre les Gardois, 17èmes et premiers non-relégables.

Meilleure défense mais seulement 10ème attaque

L'équipe d'Omar Daf doit en finir avec ses dominations stériles depuis deux rencontres et se montrer à nouveau efficace en attaque pour conforter sa 2ème place au classement, menacée par Auxerre, Ajaccio et Le Havre. Les Jaune et Bleu pourraient, à la faveur d'un succès contre les Crocos, ravir, déjà provisoirement, la 1ère place à Toulouse, et même sûrement en cas de contreperformance du Téfécé à Quevilly.

FCSM-Nîmes Olympique, coup d'envoi à 15h.

Vivez le match en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard dès 14h45 avec les commentaires depuis le stade Bonal de Hervé Blanchard et Xavier Ponroy.