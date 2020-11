EN DIRECT / Ligue 2 : vivez le match Sochaux-Niort

"On doit être plus décisifs en attaque". En une déclaration, Omar Daf cible l'objectif du FC Sochaux-Montbéliard ce samedi soir face à Niort. Après trois matches sans marquer et sans gagner, le FCSM serait bien inspiré de retrouver de l'efficacité offensive pour renouer avec le succès face aux Chamois Niortais. Le duel se joue dans un stade Bonal à huis clos en raison du reconfinement et compte pour la 10ème journée de Ligue 2.

La rencontre est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard avec les commentaires de Hervé Blanchard et notre consultant, Matheus Vivian.

Rendez-vous dès 18h45 dans l'avant-match. Coup d'envoi à 19h.