EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Sochaux-Niort

Sochaux veut la peau des Chamois à l'occasion de la 11ème journée de Ligue 2 où le FCSM retrouve son public de Bonal ce samedi face à Niort. Une semaine après le très bon match nul contre Auxerre, les Jaune et Bleu devraient être soutenus par près de 10 mille spectateurs, encore plus que contre Auxerre. L'occasion est belle pour Sochaux de conforter sa 2ème place. Mais Niort, 8ème n'est pas un adversaire facile, il s'est même imposé 4 fois ces dernières saisons à Bonal.

La 100ème de Daf

Un match qui aura une saveur particulière pour Omar Daf. L'entraîneur sénégalais fête son 100ème comme coach principal du FCSM. Le technicien sochalien est privé pour ce duel face à Niort de Joseph Lopy, Younès Kaabouni et Yann Kitala mais réintègre Adama Niane dans son groupe. Les Jaune et Bleu joueront, pour l'occasion et pour la bonne cause, avec un maillot rose pour défendre la lutte contre le cancer du sein.

FCSM-Niort, coup d'envoi à 19h Rencontre à vivre en direct et en intégralité dès 18h45 avec les commentaires de Hervé Blanchard et Mathéus Vivian, notre consultant..