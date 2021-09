EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Sochaux-Paris FC

Le FCSM ouvre la 8ème journée de Ligue 2 avec la réception du Paris FC ce samedi après-midi au stade Bonal. La rencontre est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard.

Que les filets tremblent, que les supporteurs des Jaune et Bleu vibrent, et que le FCSM retrouve le sourire et la victoire ce samedi après-midi contre le Paris FC au stade Bonal à l'occasion de la 8ème journée de Ligue 2.

Sochaux, 6ème, compte profiter de la venue des Parisiens, 4èmes, pour renouer avec le succès et oublier ainsi les incidents d'Ajaccio.

Omar Daf retrouve Joseph Lopy, de retour de blessure alors que le Paris FC (vainqueur à Bonal la saison passée) vient aussi se relancer après deux défaites de rang dont la dernière à Ajaccio.

Coup d'envoi à 15h

Vivez le match en direct et en intégralité dès 14h45 sur France Bleu Belfort Montbéliard avec les commentaires de Hervé Blanchard et Matheus Vivian.