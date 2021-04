EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Sochaux-Pau

Sochaux accueille Pau ce samedi à Bonal pour le compte de la 33ème journée de Ligue 2. La rencontre est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard dès 19h45. Coup d'envoi à 20h.

Sochaux veut redevenir maître à Bonal. Le FCSM est la meilleure équipe en déplacement de la Ligue 2 mais ne se classe qu'en 15ème position pour le classement à domicile. Chez eux, les Jaune et Bleu ont du mal. Ils n'y ont plus gagné depuis deux mois. Face à Pau ce samedi, l'occasion est belle de renouer avec le succès. Mais les Béarnais, 16èmes, sont invaincus depuis 6 rencontres. Encore un match compliqué pour les hommes d'Omar Daf, 7èmes au classement et décrochés pour les play-offs.

Vivez la rencontre en direct et en intégralité dès 19h45 avec les commentaires depuis le stade Bonal de Hervé Blanchard et Matheus Vivian, notre consultant.