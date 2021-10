EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Sochaux-Quevilly

Sochaux veut maintenir son rythme de meilleure équipe des cinq dernières journées de championnat. Il lui faut battre Quevilly-Rouen ce samedi à Bonal. Ce duel de la 13ème journée de Ligue 2 est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard.

On prend les mêmes et on recommence ? Pour la 13ème journée de championnat, Les supporteurs de Sochaux espèrent une nouvelle soirée d'ivresse à Bonal ce samedi soir. Le FCSM, solide 2ème de la Ligue 2, compte bien leur offrir ce plaisir. Mais pour cela, il faudra venir à bout des Normands de Quevilly-Rouen Métropole, 10èmes mais qui ont pris les 2/3 de leurs points en déplacement.

Méfiance donc pour les Jaune et Bleu qui en sont à 5 matchs d'affilée sans défaite, et une victoire à Rodez 1-0 la semaine passée, mais qui doivent assumer leur statut de favori à la montée en Ligue 1.

Retours de Weissbeck, Ndiaye, Virginius et Kaabouni

Pour ce match contre Quevilly, Omar Daf peut compter sur les retours de suspension du capitaine Gaëtan Weissbeck et de Rassoul Ndiaye, ainsi que les retours de blessures d'Alan Virginius et Younès Kaabouni. Joseph Lopy manque toujours à l'appel.

FCSM-Quevilly, c'est à 19h ce samedi et c'est à vivre en direct et en intégralité dès 18h45 sur FBBM avec les commentaires sur place à Bonal de Hervé Blanchard.