EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Sochaux-Rodez

Après 36 jours sans compétition officielle et son élimination en Coupe de France à Thaon-les-Vosqes , le FC Sochaux-Montbéliard reprend du service ce lundi avec le retour de la Ligue 2 et la réception de Rodez pour le compte de la 16ème journée de championnat à 21h au stade Bonal.

Le FCSM va tenter de repartir du bon pied pour conforter déjà sa 3ème place et revenir à hauteur des co-leaders, Le Havre et Bordeaux qui s'affrontent ce lundi, avant d'aller les défier lors des deux prochaines journées. De son côté, Rodez, 18ème et relégable, entame cette 2ème partie de championnat avec l'ambition de se maintenir. Les Ruthénois restent sur un succès en déplacement à Saint-Etienne.

Coup d'envoi à 21h

Vivez la rencontre en direct et en intégralité dès 20h45 sur France Bleu Belfort Montbéliard avec les commentaires depuis le stade Bonal de Hervé Blanchard et Stéphane Crucet.

