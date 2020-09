EN DIRECT / Ligue 2 : vivez le match Sochaux-Rodez

Rester sur le podium de la Ligue 2. Voilà l'objectif du FC Sochaux-Montbéliard ce samedi face à Rodez au stade Bonal. C'est la 4ème journée et les jaune et bleu, 3èmes et invaincus, comptent bien poursuivre sur leur lancée. Face aux Aveyronnais, 11èmes, les Sochaliens vont néanmoins devoir se montrer plus convaincants qu'à Toulouse lundi où ils n'ont décroché qu'un match nul 0 à 0. Plus convaincants en attaque notamment mais une fois de plus, l'équipe est sérieusement diminuée. Avec deux absences pour cause de COVID. Florentin Pogba, testé positif à Toulouse et encore en isolement, et un autre titulaire également contaminé et forfait pour ce match face aux Ruthénois.

Retour des Ultras en Seconde Nord

Le stade Bonal qui ne pourra accueillir finalement que 5 mille personnes. La dérogation préfectorale de 6 500 spectateurs accordée mercredi a finalement été annulée hier en raison de l'aggravation de la situation sanitaire dans le Doubs. Cela n'empêchera pas les Ultras de la TNS de faire leur grand retour, non pas dans leur emplacement habituel (condamné en raison du protocole sanitaire) mais en Seconde Nord, à l'étage dans le respect des gestes barrière imposés à l'ensemble du public de Bonal.

SOCHAUX-RODEZ, C'EST A VIVRE EN DIRECT ET EN INTEGRALITE SUR FRANCE BLEU BELFORT-MONTBELIARD

RDV dès 19H00 AVEC HERVE BLANCHARD ET MATHEUS VIVIAN AU MICRO