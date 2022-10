EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Sochaux-Saint Etienne

Qui c'est le plus forts ? Evidemment c'est les Jaune et Bleu. Encore faut-il le prouver sur le terrain ce lundi soir pour le FC Sochaux Montbéliard qui accueille les Verts de Saint-Etienne. Dernier match de la 11ème journée de Ligue 2. Une affiche qui sent bon la Ligue 1, deux clubs historiques face à face avec l'objectif commun de retrouver l'élite.

Sochaux, 4ème, est dans les clous mais doit gagner pour se relancer après sa défaite à Valenciennes, et pour remonter sur le podium. C'est moins bien parti pour l'ASSE, 18ème et relégable. Mais le duel reste très prisé des supporteurs avec environ 19 mille spectateurs attendus, dont 800 stéphanois.

Coup d'envoi à 20h45

Vivez le match à partir de 20h30 sur France Bleu Belfort Montbéliard avec les commentaires depuis le stade Bonal de Hervé Blanchard et Stéphane Crucet.

