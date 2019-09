EN DIRECT / Ligue 2 : Vivez le match Sochaux-Valenciennes

7ème journée de Ligue 2 ce vendredi 13 septembre 2019. Le FC Sochaux-Montbéliard accueille Valenciennes au stade Bonal. Vivez la rencontre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort-Montbéliard dès 19h45.

Sochaux, 3ème et invaincu à domicile, va tenter de le rester face à Valenciennes, 3ème et sur 4 victoires d'affilée

Sochaux, France

Le FCSM retrouve le championnat de Ligue 2 ce vendredi 13 septembre 2019. Après la trêve internationale, les jaune et bleu comptent réussir leur retour au championnat face à Valenciennes. Sochaux, 10ème, est invaincu à domicile où il n'a toujours pas concédé le moindre but. Les Nordistes sont eux 3èmes, et en sont à 4 victoires de rang.

L'équipe d'Omar Daf s'attaque donc à une équipe en grande forme. Le FCSM va devoir être à la hauteur pour espérer offrir un 3ème succès d'affilée à Bonal à ses fidèles supporteurs.

Sochaux-Valenciennes, c'est à vivre en direct et en intégralité dès 19h45 sur France Bleu Belfort-Montbéliard