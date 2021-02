EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Sochaux-Valenciennes

Sochaux reçoit Valenciennes ce lundi soir au stade Bonal pour le compte de la 25ème journée de Ligue 2. Une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard avec les commentaires de Thomas Vichard et Matheus Vivian.

Rêver ou se faire décrocher. Voilà l'enjeu principal du Sochaux-Valenciennes de ce lundi 15 février. Face à un concurrent direct, le FCSM peut se rapprocher de la place de barragiste, s'installer confortablement dans le top 10, ou, au contraire, être éjecté de la première partie de tableau. Bref, cette 25ème journée de Ligue 2 pourrait bien être un tournant dans la saison sochalienne.

Si Gaëtan Weissbeck, capitaine et meilleur buteur, est de retour, Sochaux devra encore faire avec une flopée d'absents ce soir. Notamment en défense : Christophe Diedhiou purge son dernier match de suspension, Florentin Pogba et Johan Martial sont toujours blessés. Et puis, Alan Virginius n'est pas non plus dans le groupe. Le jeune attaquant a été testé positif au variant britannique de la Covid-19, comme trois membres du staff d'Omar Daf.

Coup d'envoi à 18h45 au stade Bonal.

Vivez la rencontre en direct et en intégralité dès 18h30 sur France Bleu Belfort Montbéliard.