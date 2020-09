EN DIRECT / Ligue 2 : vivez le match Toulouse-Sochaux

C'est la 3ème journée de Ligue 2 de la saison 2020/21. Le FC Sochaux-Montbéliard se déplace ce lundi soir à Toulouse à 20h45. La rencontre est à vivre en direct et en intégralité dès 20h30 sur France Bleu Belfort-Montbéliard.

Ne pas se faire décrocher. Le FC Sochaux-Montbéliard retrouve la Ligue 2 ce lundi soir à Toulouse en clôture de la 3ème journée de championnat débutée samedi. Le FCSM espère réussir un résultat positif au Stadium et ne pas être la première équipe à tomber face aux Violets, relegués de Ligue 1, et sans aucun succès depuis le 19 octobre 2019 ! Sochaux a surtout pour ambition de poursuivre sur sa lancée et enchaîner un 3ème succès de rang afin de rejoindre le Paris FC, leader avec 3 victoires en autant de matches joués.

Les jaune et bleu seront néanmoins diminués pour ce voyage dans la ville rose avec un titulaire habituel suspecté d'être contaminé au COVID et qui n'a fait le déplacement.

TOULOUSE-SOCHAUX-TROYES, C'EST A VIVRE EN DIRECT ET EN INTEGRALITE SUR FRANCE BLEU BELFORT-MONTBELIARD

RDV dès 20h30 AVEC HERVE BLANCHARD AU MICRO